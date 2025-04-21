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Mardin'de İki Mayın Kontrollü Şekilde İmha Edildi

Mardin'de İki Mayın Kontrollü Şekilde İmha Edildi
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan iki mayın, bomba imha uzmanları tarafından güvenli bir şekilde patlatıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve patlama anı çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Mardin'de bulunan iki mayın, bomba imha uzmanları tarafından imha edildi.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi'nde bir vatandaş iki adet mayın buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından güvenlik güçleri tarafından mayınlar art arda kontrollü şekilde patlatıldı. Patlamaların ardından ekipler bölgede detaylı inceleme yaptı. Mayınları imha anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. - MARDİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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