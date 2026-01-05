Haberler

Mardin'de iki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, evlerinde silahla vurulmuş halde bulunan iki kız kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki kız kardeş, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde 8 Mart Mahallesi Aram Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Süheyla Özdaş (44) ile kız kardeşi Sümeyye Khaled Abira'yı (41) silahla vurulmuş halde hareketsiz şekilde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Kardeşlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip oluşturuldu. İlçe genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları incelemeye alındı. İlk belirlemelere göre kimliği tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN

Haberler.com
