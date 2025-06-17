Mardin'de İki Grup Arasında Sopalı Kavga

Mardin'de İki Grup Arasında Sopalı Kavga
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında sopalı kavgada çıktı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Yenimahalle'de iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, daha sonra sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin araya girmesi ile taraflar ayrıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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