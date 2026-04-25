Mardin'de grup kavgası: 2 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Mezopotamya Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada H.D. (17) ve Ö.A. (17) yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı