Mardin'de İki Grup Arasında Bıçaklı ve Sopalı Kavga: 8 Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı, sopalı ve sandalyeli kavgada 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Mardin'de iki grup arasında bıçaklı, sopalı kavga: 8 yaralı
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı, sopalı ve sandalyeli kavgada 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı, sopalı ve sandalyeli kavgaya dönüştü. Olayda 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılırken polislerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.