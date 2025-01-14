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Mardin'de İki Grup Arasında Bıçaklı ve Sopalı Kavga: 8 Yaralı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı, sopalı ve sandalyeli kavgada 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Mardin'de iki grup arasında bıçaklı, sopalı kavga: 8 yaralı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı, sopalı ve sandalyeli kavgada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı, sopalı ve sandalyeli kavgaya dönüştü. Olayda 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılırken polislerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin'de İki Grup Arasında Bıçaklı ve Sopalı Kavga: 8 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELMAN GÜNEŞ - 3.Sayfa
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