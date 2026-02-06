Haberler

Mardin'de iki aile arasında kavga kamerada

Mardin'de iki aile arasında kavga kamerada
Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Kavga ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüşürken, o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Çok sayıda kişinin karıştığı olayda taraflar birbirine girdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

