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Mardin'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 14 gözaltı

Mardin'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 14 gözaltı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki komşu aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 1 kişi hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün Ersoylu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki komşu aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan Ç. (42), Şehmuz Ç. (53), Mehmet Ali S. (30) ve Mehmet Akif Sarıboğa (32) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Mehmet Akif Sarıboğa, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştıkları değerlendirilen 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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