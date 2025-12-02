Mardin'de Huzur ve Güven Denetimleri: 91 Araç Sürücüsüne Ceza

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur ve güven uygulaması kapsamında 91 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24-30 Kasım tarihlerinde Artuklu ilçesindeki tarihi 1. Cadde ve çevresinde hareketliliğin arttığı gece saatlerinde şehrin huzur ve güvenliğinin korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla denetimler gerçekleştirildiği belirtildi. Denetimler çerçevesinde, 50 umuma açık işyeri kontrol edildi, izin verilen saatler dışında müzik yayını yapan işletmeler uyarıldı ve yayınları sonlandırıldı. 91 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik yayını ve diğer trafik kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı.

Paylaşımda, "Şehrimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yönelik denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - MARDİN