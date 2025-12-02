Haberler

Mardin'de Huzur ve Güven Denetimleri: 91 Araç Sürücüsüne Ceza

Mardin'de Huzur ve Güven Denetimleri: 91 Araç Sürücüsüne Ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güven uygulamaları kapsamında 91 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Denetimlerde, 50 umuma açık işyeri kontrol edildi ve yüksek sesle müzik yayını yapan işletmeler uyarıldı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur ve güven uygulaması kapsamında 91 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24-30 Kasım tarihlerinde Artuklu ilçesindeki tarihi 1. Cadde ve çevresinde hareketliliğin arttığı gece saatlerinde şehrin huzur ve güvenliğinin korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla denetimler gerçekleştirildiği belirtildi. Denetimler çerçevesinde, 50 umuma açık işyeri kontrol edildi, izin verilen saatler dışında müzik yayını yapan işletmeler uyarıldı ve yayınları sonlandırıldı. 91 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik yayını ve diğer trafik kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı.

Paylaşımda, "Şehrimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yönelik denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor

77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında sanıklara tahliye

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında karar çıktı
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Konya'da 5 gündür kayıp olan 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Kayıp çocuğun cansız bedeni korkunç halde bulundu
Yaşlı adam televizyon izlerken kapıyı çalan polisin verdiği acı haberle yıkıldı

Yaşlı adam televizyon izlerken polisin verdiği haberle yıkıldı
Kamyonet bariyerleri aşıp alt yola düştü! 3 kişi hayatını kaybetti

Bariyerleri aşıp alt yola düşen otomobil 3 kişiye mezar oldu
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü! Türkiye'de de kullanılıyor

Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü
37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

37 ilde dev operasyon! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.