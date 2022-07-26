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Mardin'de hurdaya dönen tırdan yara almadan kurtuldu

Mardin'de hurdaya dönen tırdan yara almadan kurtuldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpek yolunda seyir halinde olan tır, elektrik direğine çarparak hurdaya döndü.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpek yolunda seyir halinde olan tır, elektrik direğine çarparak hurdaya döndü. Tır şoförü Hasan Tekin, yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgilere göre, kaza, Kızıltepe-Derik Üç yolu mevkiinde İpekyolu'nda gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Hasan Tekin yönetimindeki 33 R 3217 plakalı tır, Kızıltepe istikametinden Viranşehir'e doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, hurdaya dönen tırda ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hasan Tekin Kızıltepe Mardin 3. Sayfa Haberler

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