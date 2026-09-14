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Mardin’de hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Mardin’de hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Atatürk Mahallesi yakınlarında bulunan hurda araçların yer aldığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle başladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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