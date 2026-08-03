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13 yaşındaki çocuk halı saha havuzunda boğuldu

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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir halı sahanın yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir halı sahanın yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine Atatürk Mahallesi bir halı sahanın havuzunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havuzda Orhan Dozen'i (13) hareketsiz halde bulan çevredekiler, çocuğu sudan çıkartarak Kızıltepe Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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