Mardin'de Havalandırma Boşluğuna Düşen Yavru Kediler Kurtarıldı

Mardin'de Havalandırma Boşluğuna Düşen Yavru Kediler Kurtarıldı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen iki yavru kedi, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen iki yavru Kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Ersoylu Mahallesi'nde bulunan Yeni Buğday Pazarı idari binasının havalandırma boşluğuna iki yavru kedi düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, titiz bir çalışma sonucu kedilere ulaştı. Havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediler, zarar görmeden güvenli bir şekilde çıkarıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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