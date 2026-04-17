Mardin'de başhekim ve sekretere darp iddiasıyla ilgili 1 ev hapsi, 1 adli kontrol kararı

Güncelleme:
Mardin'in Derik İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Aziz Zilan ve sekreteri Zeynep Oktay'a darp eden 2 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli ev hapsine alınırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sağlık Bakanlığı konu ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay, 15 Nisan günü Derik Devlet Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede çalışan bir şirket personelinin işten çıkarılması sonrası personelin babası T.E. ve ağabeyi A.Ü.E., hastaneye geldi. T.E. ve A.Ü.E., Başhekim Uzm. Dr. Aziz Zilan ile görüşmek istedi. Başhekimlik makamı önünde T.E. ve A.Ü.E ile sekreter ve güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Odasından çıkan Zilan ile sekreteri Zeynep Oktay, saldırıya uğradı. Olayın ardından hastane görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.E.'ye ev hapsi verildi, A.Ü.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
