Mardin'de başhekim ve sekretere darp iddiasıyla ilgili 1 ev hapsi, 1 adli kontrol kararı

Mardin'in Derik İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Aziz Zilan ile sekreteri Zeynep Oktay'ı darbettikleri öne sürülen 2 şüpheliden biri ev hapsine çarptırılırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sağlık Bakanlığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Olay, 15 Nisan günü Derik Devlet Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede çalışan bir şirket personelinin işten çıkarılması sonrası personelin babası T.E. ve ağabeyi A.Ü.E., hastaneye geldi. T.E. ve A.Ü.E., Başhekim Uzm. Dr. Aziz Zilan ile görüşmek istedi. Başhekimlik makamı önünde T.E. ve A.Ü.E ile sekreter ve güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Odasından çıkan Zilan ile sekreteri Zeynep Oktay, saldırıya uğradı. Olayın ardından hastane görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.E.'ye ev hapsi verildi, A.Ü.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN

