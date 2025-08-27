Mardin'de Halk Otobüsü ile Tır Çarpıştı: 1 Kayıp

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde halk otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Abdülkadir Talas'ın (65) cenazesi defnedildi.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi çevre yolu kavşağında plakası öğrenilemeyen halk otobüsü ile tır çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, halk otobüsündeki 10 yolcu ile tır sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışan otobüs şoförü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar Abdülkadir Talas (65), M.Ş. (40), M.D. (50), C.A. (25), H.M. (42), E.U. (48), İ.T. (40), S.C. (28), Ş.A. (52), M.Ç. (65) ve ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Abdülkadir Talas, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Talas'ın cenazesi, Veydi Sımmak Asri Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Talas'ın, 50 yılı aşkın süredir ayakkabı tamirciliği yaparak geçimini sağladığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. - MARDİN