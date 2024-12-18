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Mardin'de Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 4 Zanlı Yakalandı

Mardin'de Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 4 Zanlı Yakalandı
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Mardin İl Jandarma Komutanlığı JASAT, 4 zanlıyı yakalayarak adli makamlara sevk etti. Zanlılar arasında hırsızlık, dolandırıcılık ve adam öldürme gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan kişiler yer alıyor.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı yakalandı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "hırsızlık" ve 11 ayrı "dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan M.E. ile "kasten öldürme", "basit yaralama" ve 21 ayrı "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçlarından hakkında kesinleşmiş 52 yıl hapis cezası bulunan S.Ö., Nusaybin ilçesinde, "tasarlayarak adam öldürme" suçundan 5 yıldır aranan M.S.Ç. ile "çocuğu kasten öldürmek" suçundan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan D.Ö. ise Kızıltepe ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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