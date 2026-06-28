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Mardin'de trafik kazası: 5'i çocuk 8 yaralı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araç ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Yumurcak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada A.E. (39), M.E. (13), A.A. (17), B.İ. (32), H.E. (15), C.E. (3), Y.E. (7) ve R.A. (20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kızıltepe'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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