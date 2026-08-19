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Nusaybin'de Trafik Kazası: Maddi Hasarla Atlatıldı

Nusaybin'de Trafik Kazası: Maddi Hasarla Atlatıldı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, inceleme başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Mitanni Kültür Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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