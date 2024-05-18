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Mardin'de güvenlik korucusu başından ve karnından vurularak öldürüldü

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir güvenlik korucusu, başından ve karnından 5 kurşun ile vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir güvenlik korucusu, başından ve karnından 5 kurşun ile vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce kayıp ilanı verilen güvenlik korucusu Engin Aslan, Çağlar Mahallesi'nde bir evde başından ve karnından 5 kurşunla vurulmuş halde bulundu. Aslan'ı vurulmuş halde bulan çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aslan'ın cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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