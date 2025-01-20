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Mardin'de Firari Suçlulara Operasyon: 17 Tutuklama

Mardin'de Firari Suçlulara Operasyon: 17 Tutuklama
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Mardin Emniyet Müdürlüğü, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 17 firari suçlunun yakalanması için operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda toplam 45 şüpheli gözaltına alındı, 17 kişi tutuklandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan suçlulara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 17 firari suçlu sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda, 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'si, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahıslar arasında; 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 20 yıl 5 ay 20 gün, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay ve 'bina veya eklentisi içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası alan 3 şahıs da bulunuyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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