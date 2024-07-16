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Mardin'de Firari Suçlular Tutuklandı

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Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda yakalanan 21 firari suçlu tutuklandı. İçlerinde konut dokunulmazlığını ihlal etme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından hapis cezası alan şahıslar da bulunuyor.

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan suçlulara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 21 firari suçlu sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda,40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 21'i, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahıslar arasında; "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan "12 yıl 2 ay" ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan "11 yıl 3 ay" hapis cezası alan 2 şahıs da bulunuyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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