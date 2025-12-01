Mardin'de Firari 67 Kişi Polis Operasyonuyla Yakalandı

Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 67 kişi, polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24-30 Kasım tarihlerinde kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 67 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 yıl 2 ay, "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan ise 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahsın da bulunduğu kaydedildi. Ayrıca yağma, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan aranan çok sayıda kişinin de yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikli görevleri arasında olduğu şüpheli durumlarda ya da bilgi sahibi oldukları konularda vatandaşlara emniyet birimlerine veya 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmaları çağrısında bulunuldu. - MARDİN