Haberler

Mardin'de Firari 67 Kişi Polis Operasyonuyla Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 67 kişi, gerçekleştirilen polis operasyonuyla yakalandı. Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan kişiler arasında hırsızlık, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlar işleyenler de yer aldı.

Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 67 kişi, polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24-30 Kasım tarihlerinde kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 67 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 yıl 2 ay, "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan ise 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahsın da bulunduğu kaydedildi. Ayrıca yağma, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan aranan çok sayıda kişinin de yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikli görevleri arasında olduğu şüpheli durumlarda ya da bilgi sahibi oldukları konularda vatandaşlara emniyet birimlerine veya 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmaları çağrısında bulunuldu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi

Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi
Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu: Bunların içinde insan yaşıyor

Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi

Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi
Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Türkiye'den sonra Lübnan'a giden Papa böyle karşılandı

Türkiye'den sonra gittiği ülkede böyle karşılandı
Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim

Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.