Mardin'de Maskeli Soygun: 70 Yaşındaki Kadın Darp Edildi

Mardin'de eve giren maskeli kişi veya kişiler 70 yaşındaki kadını darp edip altınlarını çaldı.

Olay, Nusaybin ilçesi Yeni Turan Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eve giren maskeli kişi veya kişiler, 70 yaşındaki Rifa Aslan'ın üzerinde bulunan altın takıları çalarak kadını darp etti. Ailenin eve gelmesiyle ağır yaralı halde bulunan Rifa Aslan için 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı