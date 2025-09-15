Haberler

Mardin'de Eşinin Bıçakladığı Kadın Ağır Yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde, eşiyle çıkan tartışmada bıçaklanan 36 yaşındaki Ceylan B., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası şüpheli koca gözaltına alındı.

Olay, Nur Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ceylan B. (36) ile eşi arasında hbilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Ceylan B., eşi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan kadın, kendini evin dışına atarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ceylan B., ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli koca polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

