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Mardin'de Eşini Pompalı Tüfekle Vurarak Öldüren Adam Tutuklandı

Mardin'de Eşini Pompalı Tüfekle Vurarak Öldüren Adam Tutuklandı
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Mardin'in Derik ilçesinde, 81 yaşındaki eşini pompalı tüfekle vurarak öldüren 83 yaşındaki Ali K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Mazıdağı ilçesinde oldu.

Mardin'in Derik ilçesinde 81 yaşındaki eşini pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün gece saatlerinde Mazıdağı ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali K. (83), henüz belirlenemeyen bir nedenle evde uyuyan eşi Latife K.'ye (81) pompalı tüfekle ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, Ali K. gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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