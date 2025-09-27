Mardin'de Enerji Şirketine Ait Mısır Balyalarında Yangın

Mardin'in Derik ilçesinde bir enerji şirketine bağlı istiflenen mısır balyalarında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bayraklı Mahallesi yakınındaki tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle alanda bulunan bir tanker de kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - MARDİN