Mardin'de Enerji Şirketine Ait Mısır Balyalarında Yangın

Mardin'in Derik ilçesinde bir enerji şirketine ait mısır balyalarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle alandaki bir tanker de kullanılamaz hale geldi.

Mardin'in Derik ilçesinde bir enerji şirketine bağlı istiflenen mısır balyalarında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bayraklı Mahallesi yakınındaki tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle alanda bulunan bir tanker de kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
