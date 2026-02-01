Haberler

Mardin'de iş yerinden elektrikli süpürge hırsızlığı kamerada

Güncelleme:
Nusaybin ilçesinde bir iş yerinde gerçekleşen elektrikli süpürge hırsızlığı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şüpheli, çevreyi kontrol ettikten sonra süpürgeyi alarak iş yerinden uzaklaştı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir iş yerinde yaşanan elektrikli süpürge hırsızlığı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçe merkezinde çarşı içerisinde bulunan bir pasajda yer alan iş yerinin önünden geçen şüpheli, bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra elektrikli süpürgeyi alarak pasajdan uzaklaştı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin süpürgeyi alıp rahat tavırlarla pasajdan çıktığı anlar yer aldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

