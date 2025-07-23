Mardin'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir binanın çatısında kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bir binanın çatısında kaynak yapan Bünyamin Yertüm (24) elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yertüm, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yertüm, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN