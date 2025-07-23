Mardin'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Mardin'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti
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Artuklu ilçesinde bir binanın çatısında kaynak yaparken elektrik akımına kapılan 24 yaşındaki işçi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir binanın çatısında kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bir binanın çatısında kaynak yapan Bünyamin Yertüm (24) elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yertüm, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yertüm, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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