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Mardin'de Dur İhtarına Uymayan Sürücü Tutuklandı

Mardin'de Dur İhtarına Uymayan Sürücü Tutuklandı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis memuruna çarpan sürücü R.U. ve yanındaki iki kişi, yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı. Araçta çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Mardin'de "dur" ihtarına uymayarak polis memuruna çarpan şahıs ile birlikte hareket eden 2 kişi tutuklandı. Araçta yapılan aramada ise çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Nusaybin ilçesinde dün kontrol noktasında şüpheli olarak değerlendirilen bir araç, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Aracıyla kaçan şahsı durdurmak amacıyla aynı güzergahta görev yapan polis memuru kapan attı. Sürücü R.U., polis memuruna çarpıp kaçmıştı.

Olayın ardından harekete geçen ekipler, sürücü R.U. ile yanında bulunan İ.İ.'yi, Nusaybin ilçe merkezinde E.A.'ya ait araçla kaçmaya çalıştıkları sırada yakaladı. Yapılan aramada R.U.'nun kullandığı araçta çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.U., "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet", İ.İ. "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet", E.A. ise "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" ve "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. - MARDİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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