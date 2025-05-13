Mardin'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi'nde M.K. idaresindeki 47 ADV 491 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.