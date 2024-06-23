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Mardin'de çıkan anız yangını kontrol altına alındı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ve kolluk kuvvetinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan anız yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Mezopotamya Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Geniş alana yayılan yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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