Mardin'de Çiftçiler Yangına karşı Amansız Mücadele Verdi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangında çiftçilerin amansız mücadelesi takdir topladı.

İlçenin Şenyuva Mahallesi'nde ağaçlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü sevk edildi. Bölgedeki çiftçilerde traktörleri ile yangına müdahale etti. Dağ, taş demeden hayatlarını riske eden çiftçilerin amansız mücadelesi takdir topladı.

Yangın, ekiplerin ve çiftçilerin 3 saatlik mücadelesiyle kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN