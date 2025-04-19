Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu

Süper Lig'e ilk yükselen takım belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Cezaevinde tutuklu bulunan Ayşe Barım rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Ayşe Barım apar topar hastaneye kaldırıldı
Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi

Ünlü oyuncu, katlettiği arkadaşıyla böyle eğlenmiş

Mardin'de Cami Tuvaletinde Bıçaklanmış Adam Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Savur ilçesinde 38 yaşındaki İzzettin Cebeci, cami tuvaletinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cebeci'nin cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Mardin'in Savur ilçesinde bir kişi, cami tuvaletinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, İçören Mahallesi'nde bir caminin tuvaletinde 38 yaşındaki İzzettin Cebeci, bıçaklanmış halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Cebeci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cebeci'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Savur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.