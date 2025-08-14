Mardin'de Çalınan 3 Milyon Lira Değerindeki Altınlar Bulundu

Mardin'de Çalınan 3 Milyon Lira Değerindeki Altınlar Bulundu
Mardin'in Derik ilçesinde bir evden çalınan çelik kasa içerisindeki 3 milyon lira değerindeki altın, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla hayvan gübresi yığınının altında bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ambarlı Mahallesi'nde bir evden çelik kasa ve içerisindeki altınların çalındığı ihbarı üzerine Üçyol Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT timlerince çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada çalınan kasa ile 3 milyon lira değerindeki altınlar, evin bahçesinde hayvan gübresi yığınının altına gömülü şekilde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Mardin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Altınlar, sahibine teslim edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
