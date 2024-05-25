Mardin'de Çağ Çağ Deresine çöp boşaltan 3 kişi yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kimliği belirlenemeyen 3 kişi kamyonetle getirdikleri çöpleri Çağ Çağ Deresine boşalttı.

Edinilen bilgilere göre, kamyonetle Çağ Çağ Deresi'nin üstündeki köprüye gelen 3 kişi, içindeki torbaları çıkartıp dereye attı. Çöplerin dereye boşaltıldığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi. - MARDİN