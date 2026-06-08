Mardin'de 80 dönüm buğday ekili alan küle döndü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 80 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Işıklı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle buğday ekili tarlada yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, iki arazözle yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangında yaklaşık 80 dönüm buğday ekili alan zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı