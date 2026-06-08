Haberler

Mardin'de 80 dönüm buğday ekili alan küle döndü

Mardin'de 80 dönüm buğday ekili alan küle döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında yaklaşık 80 dönüm buğday ekili alan kül oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 80 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Işıklı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle buğday ekili tarlada yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, iki arazözle yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangında yaklaşık 80 dönüm buğday ekili alan zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar

Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçağı iniyor! Hakan Safi'nin anlaştığı futbolcuyu duyurdular

Uçağı iniyor! Hakan Safi'nin anlaştığı futbolcuyu duyurdular
Vincenzo Italiano'dan 3 isme kesik! Kampa dahi götürmüyor

Gelir gelmez 3 isme ''Güle güle'' dedi

CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'e sert sözler

CHP'nin ağır topundan Özgür Özel'e sert sözler

Cinayet gibi kaza! Talihsiz emlakçının ölüm anı anbean kamerada

Emlakçının acı sonu! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay

Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama...

Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu
Yusufeli Barajı'nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı

Türkiye'nin en büyüğünde kapaklar açıldı, görüntüler mest etti
Kocasını aldatan kadının sözleri 'Bu kadarına da pes' dedirtti

Kocasını aldatan kadının sözleri "Bu kadarına da pes" dedirtti