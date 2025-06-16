Mardin'de Buğday Tarlasında Yangın: 350 Dönüm Alan Kül Oldu

Mardin'de buğday tarlasında çıkan yangında 350 dönüm alan küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Çamlıdere mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında, hasadı yapılmak üzere olan buğday tarlasında 350 dönümün yandığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - MARDİN