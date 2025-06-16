Mardin'de Buğday Tarlasında Yangın: 350 Dönüm Alan Kül Oldu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan yangında, hasadı yapılmak üzere olan 350 dönüm buğday tarlası kül oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı ve yangının çıkış sebebi hakkında inceleme başlatıldı.
Mardin'de buğday tarlasında çıkan yangında 350 dönüm alan küle döndü.
Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Çamlıdere mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangında, hasadı yapılmak üzere olan buğday tarlasında 350 dönümün yandığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa