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Mardin'de bir evin çatısı çöktü: Aile şans eseri kurtuldu

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 7 kişinin kaldığı kerpiç evin tavanı, yağış sonrası çöktü. Kimsenin yaralanmadığı olayda, maddi hasar oluştu.

Mardin'de bir evin çatısı çöktü: Aile şans eseri kurtuldu

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde 7 kişinin kaldığı kerpiç evin tavanı, yağış sonrası çöktü. Kimsenin yaralanmadığı olayda, maddi hasar oluştu.

Nusaybin ilçesine bağlı Yenituran Mahallesi'nde bun 7 kişilik ailenin kaldığı kerpiç ev, yağışlara dayanamayıp çöktü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dün yağan şiddetli yağmurdan sonra kirada kaldıkları evinin tavanının çöktüğünü ve 5 dakika önce dışarı çıktıklarını aktaran belirten Zeyni Sonbur, kendilerine bir şey olmadığını, maddi ve manevi olarak zarar gördüklerini söyledi.

Evden çıktıkları esnada tavanın çöktüğünü ifade eden Sonbur, "1-2 dakika ile kurtulduk. Çok şükür çocuklarımıza bir şey olmadı. Biraz maddi sıkıntı yaşadık. Bütün eşyalar mahvoldu. Evde 3 kişiydik. Allah'a şükürler olsun yine tekrarlıyorum can kaybımız yok. Ama maddi olarak zararımız büyük. Bütün eşyalarımız gitti yetkililerden yardım talep ediyorum. Mahalle muhtarımız yardıma geldi. Allah razı olsun bize yardımcı oldu. Çocuklar çok korktu. Bizi ve çocukları teselli etti" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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