Mardin'de Bıçaklı ve Sopalı Kavga: 8 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı, sopalı ve sandalyeli kavgada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı, sopalı ve sandalyeli kavgaya dönüştü. Olayda 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılırken polislerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN