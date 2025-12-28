Derik'te bıçaklı kavga: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Mardin'in Derik ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 18 yaşındaki Kanıvar Gözen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Derik ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine, 18 yaşındaki Kanıvar Gözen aldığı darbelerle kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gözen, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan genç, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Gözen'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından güvenlik güçleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldı. - MARDİN