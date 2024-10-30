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Mardin'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Mardin'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olay, Cumhuriyet Meydanı'nda iki kişi arasında çıkan tartışma sonucu gerçekleşti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Hazar A., bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Hazar A. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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