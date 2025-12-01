Mardin'de Beton Mikseri Devrildi: Sürücü Yaralandı

Mardin'de kontrolden çıkarak devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Midyat ilçesi Mercimekli Mahallesi'nde 06 FV 7982 plakalı beton mikseri kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN