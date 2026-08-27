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Nusaybin'de aynı gece iki iş yerine silahlı saldırı

Nusaybin'de aynı gece iki iş yerine silahlı saldırı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde aynı gece iki iş yerine motosikletli kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerlerinde hasar oluştu. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde aynı gece 2 iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

İlk saldırı Yenişehir Mahallesi Şahin Sokak'ta bulunan bir iş yerine yapıldı. Edinilen bilgilere göre motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler iş yerine ateş açtı. İkinci saldırı ise 8 Mart Mahallesi Mardin Yolu Caddesi üzerindeki bir işletmenin önünde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından açılan ateş sonucu iş yerinde hasar oluştu. Her iki olayda da şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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