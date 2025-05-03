Mardin'de Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Çıkan Kavga: 2 Ölü, 1 Şüpheli Yakalandı

Mardin'de Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Çıkan Kavga: 2 Ölü, 1 Şüpheli Yakalandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan bir şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı ve tutuklandı.

Mardin'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından kaçan bir şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 25 Temmuz 2024'te Kızıltepe ilçesi Ayaz Mahallesinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan şüphelilerin izini süren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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