Mardin'de Aranan Üç Zanlı JASAT Tarafından Yakalandı

Mardin'de Aranan Üç Zanlı JASAT Tarafından Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarından aranan üç firari zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Zanlılar, mahkemece tutuklandı.

Mardin'de farklı suçlardan aranan 3 firari zanlı, JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan 10 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan H.A., 12 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan M.E.S. ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan" 20 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan A.A., Mardin İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ahmet Daştanbek 270 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu: Bağış parası

Rüşvet iddiasına 24 saat sonra gelen yanıt! Savunması tatmin etmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sigaraya 1 ay sonra ikinci zam! Fiyat psikolojik sınıra dayandı

Sigaraya 1 ay sonra ikinci zam! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.