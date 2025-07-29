Mardin'de Aranan Üç Zanlı JASAT Tarafından Yakalandı

Mardin'de farklı suçlardan aranan 3 firari zanlı, JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan 10 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan H.A., 12 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan M.E.S. ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan" 20 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan A.A., Mardin İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - MARDİN