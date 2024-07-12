Mardin'de araç çarpması sonucu yaşlı kadın hayatını kaybetti
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yolun karşısına geçerken bir aracın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yolun karşısına geçerken bir aracın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Halil D.'nin kullandığı 47 PV 475 plakalı araç, yolun karşısına geçmek isteyen Fahriye Tez'e (74) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tez'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, araç sürücüsü Halil D. gözaltına alındı. - MARDİN