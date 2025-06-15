Mardin'de Anız ve Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Mardin'de Anız ve Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
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Mardin'in Kızıltepe ve Savur ilçelerinde çıkan anız ve orman yangınları, itfaiye ve kolluk kuvvetlerinin müdahaleleriyle kontrol altına alındı. Yangınların nedenleri henüz belirlenemedi.

Mardin'in Kızıltepe ve Savur ilçelerinde çıkan anız ve orman yangınları kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Eymirli ve Büyükdere mahallelerinde anız, Savur ilçesi Kayacıklar Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yangınlar, kontrol altına alınarak söndürüldü. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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