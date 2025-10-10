Mardin'de Ambulans Ters Yönden Gidebildi

Mardin'de sabah saatlerinde yaşanan trafik sıkışıklığı sırasında 'fermuar sistemi' uygulanmayınca, hastaneye gitmeye çalışan ambulans ters yönden gitmek zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Mazıdağı ilçe merkezinde araç yoğunluğu nedeniyle trafik bir süre tamamen durma noktasına geldi. Bu sırada bir hastayı hastaneye ulaştırmaya çalışan ambulans, sirenlerini çalmasına rağmen sürücülerin 'fermuar sistemini' uygulamaması nedeniyle trafikte ilerleyemedi. Ambulans sürücüsü, zaman kaybetmemek için ters yöne girerek yoluna devam etti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - MARDİN