Haberler

Mardin'de Ambulans Ters Yönden Gidebildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de sabah saatlerinde yaşanan trafik sıkışıklığı sırasında 'fermuar sistemi' uygulanmaması nedeniyle hastaneye gitmeye çalışan bir ambulans, ters yönden ilerlemek zorunda kaldı. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Mardin'de sabah saatlerinde yaşanan trafik sıkışıklığı sırasında 'fermuar sistemi' uygulanmayınca, hastaneye gitmeye çalışan ambulans ters yönden gitmek zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Mazıdağı ilçe merkezinde araç yoğunluğu nedeniyle trafik bir süre tamamen durma noktasına geldi. Bu sırada bir hastayı hastaneye ulaştırmaya çalışan ambulans, sirenlerini çalmasına rağmen sürücülerin 'fermuar sistemini' uygulamaması nedeniyle trafikte ilerleyemedi. Ambulans sürücüsü, zaman kaybetmemek için ters yöne girerek yoluna devam etti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar duyunca heyecandan uyuyamayacak! Sadettin Saran ilk transferini yapıyor

İlk transferini yapıyor! Taraftarlar duyunca heyecandan uyuyamayacak
Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.