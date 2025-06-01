Mardin'de Altın Hırsızlığı Yapan Kız Kardeşler Tutuklandı

Mardin'de Altın Hırsızlığı Yapan Kız Kardeşler Tutuklandı
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Mardin'in Midyat ilçesinde, çaldıkları çok sayıda altınla yakalanan 16 ve 17 yaşındaki kız kardeşler tutuklandı. Emniyet ekipleri, şüphelilerin bir eve girdiklerini ve hırsızlık yaptıklarını tespit etti.

Mardin'in Midyat ilçesinde bir evden çaldıkları çok sayıda altınla yakalan kız kardeşler tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat Asayiş Büro ekipleri tarafından Nusaybin yol uygulama kontrol noktasında durum ve hareketlerinden şüphelenilen kız kardeşler B.G. (16) ve E.G. (17) gözaltına altına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında 6 adet bilezik, 2 adet taş işlemeli kolye, 6 adet bileklik, 1 adet kelepçe diye tabir edilen bileklik, 1 adet derya ibareli altın kolye, 1 adet altın zincir kolye, 1 adet altın yüzük, 1 adet altın küpe ve farklı ülkelere ait çeşitli miktarlarda koleksiyonluk kağıt paralar ele geçirildi.

Yapılan detaylı inceleme ve şahısların sorgusunda, şüphelilerin Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir daireye satıcı ve dilenci olarak girdikleri öğrenildi. Şüpheliler, daireye maymuncuk yardımı ile girip hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin toplam 27 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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