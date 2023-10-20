Mardin'de akraba kavgası: Dede ve torun yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı

Mardin'in Derik ilçesinde, akraba aileler arasında taşlı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada dede ve torun yaralandı. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam 21.30 sıralarında Derik ilçesine bağlı Kuşçu Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba aileler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa süre tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada dede M.D. ve torun İ.D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan dede ve torun Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken mahallede geniş güvenlik önlemi alındı. Jandarma olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN