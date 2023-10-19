Mardin'de akraba kavgası: Dede-torun yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı

MARDİN'in Derik ilçesinde, akraba aileler arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada dede- torun yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Kuşçu Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba aileler arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada M.D. (67) ve torunu İ.D. (22) yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dede- torun, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Mahallede geniş güvenlik önlemi alındı.